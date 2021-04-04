Survivor kim elendi? 4 Nisan Survivor'a kim veda etti? Konseyde kim elendi?

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 4 Nisan Survivor kim elendi ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor kim elendi?