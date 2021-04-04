Survivor kim elendi? 4 Nisan Survivor'a kim veda etti? Konseyde kim elendi?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 4 Nisan Survivor kim elendi ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor kim elendi?
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün eleme heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki eleme oyaması sonucunu merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 4 Nisan Survivor Kim elendi?
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
4 Nisan Pazar günü eleme sonucu oyunu henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.