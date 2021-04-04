Survivor kim elendi? 4 Nisan Survivor'a kim veda etti? Konseyde kim elendi?
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Survivor kim elendi? 4 Nisan Survivor'a kim veda etti? Konseyde kim elendi?

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Survivor kim elendi? 4 Nisan Survivor'a kim veda etti? Konseyde kim elendi?

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 4 Nisan Survivor kim elendi ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor kim elendi?

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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün eleme heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki eleme oyaması sonucunu merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 4 Nisan Survivor Kim elendi?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

4 Nisan Pazar günü eleme sonucu oyunu henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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