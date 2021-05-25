Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi?

Survivor 25 Mayıs kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?

25 Mayıs Salı günü eleme olacak. Hangi isim elenecek merak konusu oldu. Şu anda elenecek ismin açıklanması bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi? 25 Mayıs SMS birincileri kimler oldu, hangi isimleri söyledi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

25 Mayıs Survivor'da henüz elenen isim açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak. Sonucu öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

25 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu haftanıneleme adayları gönüllüler takımından Merve ve Steven olurken ünlüler takımından eleme adaylarıAleyna Çalışkan ve Berkay oldu.

1. eleme adayı :Steven

2. eleme adayı : Aleyna Çalışkan

3. eleme adayı : Berkay

4. eleme adayı: Merve

25 Mayıs Salı günü konseyde elenen isim henüz açıklanmadı.