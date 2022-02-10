Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim belli oldu!
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TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2022 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti?
2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta eleme adayları, Mert, Birsen, Barış ve Evrim'di fakat Aycan'ın yarışmadan ayrılmak istemesi sebebi ile eleme olmamıştı. Bu hafta ise, eleme adayları Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu. Toplamda 8 yarışmacı potaya girmiş oldu. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Detaylar haberimizdedir…
Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta eleme adayları, Mert, Birsen, Barış ve Evrim'di fakat Aycan'ın yarışmadan ayrılmak istemesi sebebi ile eleme olmamıştı. Bu hafta ise, eleme adayları Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu. Toplamda 8 yarışmacı potaya girmiş oldu. Survivor'da bu hafta yarışmacılardan en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Ünlüler takımından Furkan oldu.
ACUN ILICALI'DAN FURKAN'A YENİ TEKLİF
Bu hafta Survivor'a veda eden isim Ünlüler takımından Furkan oldu. Erken bir ayrılık olduğunu belirten Furkan sözlerine şöyle devam etti, "Bazı hayaller yarım kalır ve kaldı. Burada büyük imtihanlardan geçtim ama buraya kadarmış. Arkadaşlarımı tanıdığıma çok mutlu oldum" ifadelerine yer verdi. Bunun beraberinde Acun Ilıcalı'dan teklif gecikmeden geldi. Ilıcalı, "Çok daha ileri gideceğini tahmin ediyorduk ancak haftalık olaylar Survivor'da her şeyi değiştirebiliyor. İddialı yarışmacılar zayıf yerde yakalandıkları zaman seyirciden bazen destek alamayabiliyorlar. Karakterin için sanat dünyasının en efendi ve değerli isimlerinden birisin" dedi ve şöyle devam etti, "Eğer kabul edersen bundan sonra yapacağımız All Star'ın ilk yarışmacısı sen olacaksın" dedi.
Ünlüler Takımı:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu