Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim belli oldu!

2022 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta eleme adayları, Mert, Birsen, Barış ve Evrim'di fakat Aycan'ın yarışmadan ayrılmak istemesi sebebi ile eleme olmamıştı. Bu hafta ise, eleme adayları Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu. Toplamda 8 yarışmacı potaya girmiş oldu. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2022 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi? 2022 Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim adaya veda etti? Survivor'da kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta eleme adayları, Mert, Birsen, Barış ve Evrim'di fakat Aycan'ın yarışmadan ayrılmak istemesi sebebi ile eleme olmamıştı. Bu hafta ise, eleme adayları Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu. Toplamda 8 yarışmacı potaya girmiş oldu. Survivor'da bu hafta yarışmacılardan en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Ünlüler takımından Furkan oldu.

ACUN ILICALI'DAN FURKAN'A YENİ TEKLİF

Bu hafta Survivor'a veda eden isim Ünlüler takımından Furkan oldu. Erken bir ayrılık olduğunu belirten Furkan sözlerine şöyle devam etti, "Bazı hayaller yarım kalır ve kaldı. Burada büyük imtihanlardan geçtim ama buraya kadarmış. Arkadaşlarımı tanıdığıma çok mutlu oldum" ifadelerine yer verdi. Bunun beraberinde Acun Ilıcalı'dan teklif gecikmeden geldi. Ilıcalı, "Çok daha ileri gideceğini tahmin ediyorduk ancak haftalık olaylar Survivor'da her şeyi değiştirebiliyor. İddialı yarışmacılar zayıf yerde yakalandıkları zaman seyirciden bazen destek alamayabiliyorlar. Karakterin için sanat dünyasının en efendi ve değerli isimlerinden birisin" dedi ve şöyle devam etti, "Eğer kabul edersen bundan sonra yapacağımız All Star'ın ilk yarışmacısı sen olacaksın" dedi.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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