Survivor kim aday oldu? 7 Şubat dün akşam Survivor konseyinde eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de heyecan devam ederken Survivor kim aday oldu? 7 Şubat dün akşam Survivor konseyinde eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya rekabetinde cumartesi akşamı Ünlüler dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve bir aday çıkarmıştı. 7 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümde neler oldu?

Survivor 2021'de bir sayı ile oyunlar alınıyor, oyunlar veriliyor. Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya rekabet ediyor. Birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler, ikinci dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler kaybetti. Peki Survivor 2021 eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor eleme adayları isimleri...

SURVİVOR'DA ADAY KİM OLDU? ELEME ADAYLARI İSİMLERİ

Acun Ilıcalı: "Ünlüler gitme adayı olarak Doğan'ı seçti. Bu akşam Gönüllüler bir aday çıkaracak." dedi ve SMS oylamasını başlattı. Survivor SMS sıralaması Salı akşamı açıklanıyor. Seyirciler Pazar akşamları istedikleri yarışmacıya destek vermek için SMS atabiliyor.

Dokunulmazlık oyununda Ünlüler: 10 Gönüllüler: 9 skor yaptı. Son oyuna yarışmaya kısa bir süre önce katılan Aleyna Çalışkan'ın final oyununa çıkarılmasına Acun Ilıcalı "Büyük bir stratejik" hata dedi.

Geçen hafta Gönüllüler takımından Duygu'nun elenmesi ile ilgili Acun Ilıcalı "Neden Duygu'nun elenmesi için strateji yaptınız?" sorusunu yöneltti.

Duygu ile sıkça tartışma yaşayan Poyraz "Duygu adaya geldiğinden beri adada huzursuzluk çıkarıyordu ayrıca su oyunlarında bize büyük bir dezavantaj yaratıyordu." şeklinde yanıt verdi.

Acun Ilıcalı gelecek bölümlerde elenen isimlerle ilgili bölümlerin yapılacağını açıkladı.

7 ŞUBAT DÜN AKŞAM SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımı: Doğan



Gönüllüler takımı: Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kazanan takım ünlüler oldu. Ada konseyine gelen gönüllüler, aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Hanzade oldu.