Survivor İstanbul finali nerede çekiliyor? Bu yıl Survivor finali nerede?

Survivor yarışmasında bu yıl değişikliğe gidildi. Her yıl Kıbrıs'ta yapılan survivor finali bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek. Survivor İstanbul finali nerede çekiliyor? Bu yıl Survivor finali nerede?