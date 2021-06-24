Survivor İstanbul finali nerede çekiliyor? Bu yıl Survivor finali nerede?
Survivor yarışmasında bu yıl değişikliğe gidildi. Her yıl Kıbrıs'ta yapılan survivor finali bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek. Survivor İstanbul finali nerede çekiliyor? Bu yıl Survivor finali nerede?
Yarı finali bu akşam TV8 ekranlarında canlı yayın ile yayınlanan Survivor yarışması nerede çekiliyor? Survivor İstanbul finali nerede çekiliyor? Bu yıl Survivor finali nerede?
SURVIVOR FİNALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bu yıl İstanbul'da final yapacak Survivor finali, İstanbul'un Galata Bölgesi'nde çekilmektedir. Survivor finalistleri kimler?
SURVIVOR FİNALİSTLERİ
Poyraz,( Eleme adayı)
Aleyna,( Eleme adayı)
Ayşe,
İsmail