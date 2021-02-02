Survivor İlayda kim? Survivor İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!
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Survivor İlayda kim? Survivor İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!

02.02.2021 23:44 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:48
Survivor İlayda kim? Survivor İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı!

Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, Survivor izleyicilerinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Survivor'da bu yıl Ünlüler kadrosunda yarışan Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? İlayda Şeker Instagram hesabı ne?

Ekranların en sevilen yarışması Survivor'da yarışmacılar büyük merak topluyor. En çok merak edilen isimlerden biri de İlayda odu. Peki, İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli? Survivor İlayda kimdir?

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Survivor'a 2021 Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de doğdu ve 26 yaşındadır. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadı. Ailesi hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandı. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dedesinin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyor.

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor İlayda Şeker "ilayda13seker" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

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