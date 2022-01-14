Survivor hızlı başladı! Barış Murat Yağcı ilk oyunda acılar içinde kaldı

Büyük merakla beklenen Survivor Türkiye All Star 2022'den ilk tanıtım yayınlandı. 15 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile yayında olacak Survivor yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek cinsten.

BARIŞ'IN ÇIĞLIKLARI KORKUTTU

Acun Ilıcalı'nın "Oynayacağınız oyunla ilgili sürprizler sizi bekliyor" sözleri ile başlayan fragmanda, Survivor 2020'nin finalisti Barış Murat Yağcı'nın sakatlandığı anlar tanıtıma damga vurdu.

Survivor All Star 2022'nin ünlüler takımı:

Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yarışacak.

Survivor All Star 2022'nin gönüllüler takımı:

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Ocak yer alıyor.

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