Survivor Hikmet tutuklanacak mı, hapse mi girecek?

Murat Ceylan, kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Hikmet'in bu akşam aramızda olmadığını fark etmişsinizdir. Kendisiyle ailesi vasıtasıyla irtibata geçildi ve bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme neticesinde, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini öğrendik. Vedalaşma imkânı da bulunmuyor. Son dönemler önemli bir süreçti ancak maalesef Hikmet'in bu talebini kabul etmek durumunda kaldık" ifadelerini kullandı. Speki,

SURVİVOR HİKMET TUTUKLANACAK MI?

Hikmet Tuğsuz'un yarışmadan ani çıkışı, hakkındaki ciddi suç iddiaları ve çıkarıldığı belirtilen tutuklama kararlarıyla da ilişkilendiriliyor. Tuğsuz'un ismi şu iki suçlamayla gündeme geliyor:

1. 45 Milyon TL'lik Villa Dolandırıcılığı : Antalya'da devam eden bir soruşturmada, Tuğsuz'un sahte bir vekaletname kullanarak 45 milyon TL değerindeki bir villayı satışa çıkardığı iddia ediliyor. Yeni delillerin ortaya çıkmasıyla yeniden açılan dosya nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı öne sürülüyor.

2. Silahla Kasten Yaralama : Tuğsuz'un ayrıca bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla soruşturma altında olduğu ve bu dosyadan dolayı da tutuklama kararı bulunduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklar, benzer bir suçtan daha önce kısa süreli hapis yattığını ve denetimli serbestlikle tahliye edildiğini aktarıyor.

Medyada yer alan haberlere göre, Hikmet Tuğsuz'un Türkiye'ye döner dönmez gözaltına alınarak cezaevine sevk edileceği tahmin ediliyor. Survivor'dan özel sebeplerle ayrılmasının ardındaki gerçek nedenin bu adli süreçlerle bağlantılı olup olmadığı ise merak konusu.

Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ ELENDİ Mİ?

Habere göre Tuğsuz'un ayrılış kararı, kendisiyle ilgili son günlerde sosyal medyada yükselen bir iddiayı akıllara getirdi. Yarışmacılara 24 saatliğine Türkiye'ye dönüş hakkı tanıyan ödül oyununda Hikmet Tuğsuz'un bilerek kaybettiği ve oyuna ilgisiz davrandığı yönünde yoğun eleştiriler vardı. İzleyiciler, Tuğsuz'un elindeki topları kasıtlı olarak yere düşürdüğünü ve "Türkiye'ye dönmek istemediği için bilerek kaybetti" yorumlarını yapmıştı.