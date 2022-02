Survivor Hikmet nereli, kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç? Hikmet Tuğsuz kimdir?

2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Hikmet Tuğsuz, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Hikmet Tuğsuz başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Hikmet Tuğsuz, gönüllüler takımında yer alacaktır. Survivor Hikmet kimdir? Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Hikmet Tuğsuz Instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, Survivor All Star 2022 yarışmacısıdır ve gönüllüler takımında yer almaktadır.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun olan Tuğsuz, İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılması ile sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler, kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decathlon branşına yönlendirildi.

HİKMET TUĞSUZ İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Hikmet Tuğsuz'un instagram hesap adı @hikmettugsuz 'dur. İnstagram'da 134 bin takipçisi bulunmaktadır.

Haberler.com - Gündem