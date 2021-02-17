Survivor Hayrettin elendi mi? Survivor Hayrettin Onur Karaoğuz kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Survivor Hayrettin elendi mi? Survivor Hayrettin Onur Karaoğuz kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

17.02.2021 00:32 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:41
Survivor Hayrettin elendi mi? Survivor Hayrettin Onur Karaoğuz kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Hayrettin Onur Karaoğuz bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Hayrettin Onur Karaoğuz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Hayrettin Onur Karaoğuz elendi mi? Survivor kim elendi? Hayrettin Onur Karaoğuz hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Hayrettin Onur Karaoğuz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Doğan ve Çağrı ilk 2 eleme adayı olmuştu. Bugün yapılan ada konseyinde 3. eleme adayı daha çıkartıldı.

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Doğan

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Çağrı

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Hayrettin

Survivor bu hafta eleme adayları Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu.

SURVİVOR HAYRETTİN ELENDİ Mİ?

Elenen isim Hayrettin oldu.

Survivor bu hafta eleme adayları Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu. Batuhan SMS 1. si çıkmıştı. 3. eleme adayı olarak Hayrettin'in ismini söyledi. SMS sıralamasında üç isimden en düşük oy alan Hayrettin adaya veda etmiş oldu.

Survivor Hayrettin elendi mi? Survivor Hayrettin Onur Karaoğuz kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR HAYRETTİN ONUR KARAOĞUZ KİMDİR?

Hayrettin Onur Karaoğuz (d. 1 Ocak 1984, Bakırköy), Türk internet ünlüsü, oyuncu, sunucu ve komedyen.

Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulunda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesini bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.

Gerçek adı : Hayrettin Onur Karaoğuz

Doğum tarihi : 1 Ocak 1984

Kaç yaşında : 37 yaşında

Nereli : Bakırköy, İstanbul

Boy : 1,78 m

Diğer ad(lar)ı: Hayrettin; Harry

Eğitim : Kadir Has Üniversitesi

Klipleri

• Işın Karaca - Dert Bende Derman Sende

• Direc-t - Derya

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