Survivor Gonca kimdir? Survivor Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli? Survivor Gonca Kakar mesleği ne?
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Survivor Gonca kimdir? Survivor Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli? Survivor Gonca Kakar mesleği ne?

23.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:11
Survivor Gonca kimdir? Survivor Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli? Survivor Gonca Kakar mesleği ne?

TV8 ekranlarında yer alan Survivor 2021 yarışmasında, son katılan yarışmacılardan biri olan Gonca Kakar merak konusu oldu! Peki, Survivor Gonca kimdir? Survivor Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli? Survivor Gonca Kakar mesleği ne?

Survivor 2021 yarışmasında mücadele eden Survivor Gonca'nın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Yarışmaya yeni katılan isimler arasında yer alan Gonca kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? soruları ise izleyiciler tarafından araştırılıyor!

SURVİVOR GONCA KİMDİR?

Gonca Kakar 1 Temmuz 1989'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söylemektedir.

Gonca Kakar doğum tarihi : 1 Temmuz 1989

Gonca Kakar kaç yaşında : 31 yaşında

Gonca Kakar mesleği ne : Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni

Gonca Kakar nereli : -

Gonca Kakar burcu ne : Yengeç

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