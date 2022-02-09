Survivor Furkan ne oldu? Furkan'ın sağlık durumu nasıl? Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
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Survivor Furkan'a ne oldu, son durumu merak ediliyor. Survivor All Star ekibine dahil olan Furkan Kızılay başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Furkan ne oldu? Furkan Kızılay evli mi, ailesi kim? Furkan'ın sağlık durumu nasıl? Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar haberimizde...
Furkan'ın sağlık durumu nasıl? Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Furkan Kızılay, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Furkan Kızılay başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor.Peki, Survivor Furkan ne oldu? Furkan'ın sağlık durumu nasıl? Furkan Kızılay evli mi, ailesi kim? Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar haberimizde...
Survivor'ın 20. bölümünde Furkan Kızılay'ın yüzüne yarışma esnasında bir nesne geldi ve Furkan'ın kaşı açıldı. Survivor doktoru eşliğinde Furkan dikiş atılması için hastaneye götürüldü.
Furkan Kızılay, Survivor All Star 2022 sezonunda ünlüler takımında yer almaktadır.
Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir. 21 Ocak 2017 tarinde yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı. Daha sonra 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem adlı dizide rol aldı.
Furkan Kızılay 1.71 boyunda, 75 kg ağırlığındadır.
Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 İstanbul doğumludur. 32 yaşındadır.
2022- 2005: Çocuklar Duymasın
2004- 2005: Çocuklar Ne Olacak
2010- 2014: Çocuklar Duymasın
2017: Meryem (Konuk oyuncu)
2017- 2018: Aslan Ailem
2007: Emret Komutanım Şah Mat
2015: Hannas
2016: Kolpaçino 3. Devre
2017: Organik Aşk Hikayeleri
2009: Aşksın Sen
2010: Her Şey Senle
2011: Karamel Kokun
2014: Ecem
2014: Vura Vura
2020: Alsam Seni (ft. Can Doe)