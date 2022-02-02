Survivor Furkan kimdir? Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Furkan Kızılay boyu kaç? Furkan Kızılay kimdir?

2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Furkan Kızılay, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Furkan Kızılay başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Furkan Kızılay, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Furkan kimdir? Furkan Kızılay kimdir? Furkan Kızılay kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor Furkan kim? 2022 Furkan Kızılay Instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR FURKAN KİMDİR?

Furkan Kızılay, Survivor All Star 2022 sezonunda ünlüler takımında yer almaktadır.

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir. 21 Ocak 2017 tarinde yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı. Daha sonra 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem adlı dizide rol aldı.

FURKAN KIZILAY BOYU KAÇTIR?

Furkan Kızılay 1.71 boyunda, 75 kg ağırlığındadır.

FURKAN KIZILAY KAÇ YAŞINDA?

Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 İstanbul doğumludur. 32 yaşındadır.

FURKAN KIZILAY DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2022- 2005: Çocuklar Duymasın

2004- 2005: Çocuklar Ne Olacak

2010- 2014: Çocuklar Duymasın

2017: Meryem (Konuk oyuncu)

2017- 2018: Aslan Ailem

2007: Emret Komutanım Şah Mat

2015: Hannas

2016: Kolpaçino 3. Devre

2017: Organik Aşk Hikayeleri

FURKAN KIZILAY ŞARKILARI

2009: Aşksın Sen

2010: Her Şey Senle

2011: Karamel Kokun

2014: Ecem

2014: Vura Vura

2020: Alsam Seni (ft. Can Doe)

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