Survivor eleme adayı kim odu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

10 Mayıs Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İzleyicileri ekrana bağlayan bölüm nefesleri ekserken Survivor eleme adayı kim odu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor'da dün akşam 2. eleme adayı belli oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı bölüm sonrası Survivor eleme adayı kim odu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte 10 Mayıs Survivor raporu!

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

10 Mayıs akşamı yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyununun galibi 10-4'lük skorla Gönüllüler takımı oldu. Bu sonuçlar Ünlüler takımı bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un yeni gelen yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Ünlüler takımının dokunulmazlığı kaybetmesi nedeniyle bir aday onlardan çıktı. Gönüllüler takımında haftanın ilk eleme adayı Berkan olmuştu. Yayınlanan son bölümde ise Ünlüler takımından Mert, haftanın 2. eleme adayı oldu. Böylece eleme adayı Berkan ve Mert olmuş oldu.

ANNELERİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Anneler Günü'ne özel olarak yapılan sürprizde Ünlüler ve Gönüllüler takımının anneleri çocukları için özel bir video çekti. Her mesaj yarışmacılar tarafından alkışlanırken ada konseyinde bazı yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı Survivor'da Gönüllüler ve Ünlüler annelerini görme heyecanı yaşadı.