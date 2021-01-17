Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Semih Öztürk hayatı ve biyografisi!
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Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Semih Öztürk hayatı ve biyografisi!

17.01.2021 19:58 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:02
Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Semih Öztürk hayatı ve biyografisi!

Survivor yarışmasından sonra TV8 'de ekranlara gelen Survivor Ekstra programının sunucuları merak ediliyor. Survivor Ekstra sunucularından olan Semih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Survivor Ekstra programının sunucuları ve konukları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, burcu ne, evli mi?

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada yarıştı. Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı.

Semih Öztürk şu sıralar Survivor Ekstra programında sunuculuk yapmaktadır.

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