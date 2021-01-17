Survivor Ekstra Sema Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sema Aydemir hayatı ve biyografisi!
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Survivor Ekstra Sema Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sema Aydemir hayatı ve biyografisi!

17.01.2021 19:54 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:57
Survivor Ekstra Sema Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sema Aydemir hayatı ve biyografisi!

Survivor yarışmasından sonra TV8 'de ekranlara gelen Survivor Ekstra programının sunucuları merak ediliyor. Survivor Ekstra sunucularından olan Sema Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Survivor Ekstra programının sunucuları ve konukları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Ekstra Sema Aydemir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, burcu ne, evli mi?

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da dünyaya geldi. Survivor 2018 yarışmacısıdır vegeçmiş yıllarda heptatlon branşında gösterdiği performans ile biliniyor. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışmmıştır. 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 56.62sn'lik derecesiyle 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta elde etmiştir.

Survivor Ekstra Sema Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sema Aydemir hayatı ve biyografisi!

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2005 yılında evlenip 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.

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