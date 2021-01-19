Survivor Duygu'nun sakatlığı nedir? Duygu, Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Survivor Duygu Serap Yalman kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Survivor Duygu'nun sakatlığı nedir? Duygu, Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Survivor Duygu Serap Yalman kimdir, kaç yaşında, nereli?

19.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:07
Survivor Duygu'nun sakatlığı nedir? Duygu, Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Survivor Duygu Serap Yalman kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021'e yedeklerden dün katılan Duygu Serap Yalman bu bölümde bir sakatlık yaşadı. Peki, Survivor Duygu'nun sakatlığı nedir? Duygu, Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Survivor Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Duygu Serap Salman, yarışmaya geldiğinin ikinci gününde bir sakatlanma yaşadı. Daha önceki hayatında da ciddi bir sakatlık geçiren Survivor Duygu, belini incitmesinin ardından hem yarışmacıları hem de Survivor ekibini korkuttu. Survivor 2021'e yedek oyunculardan Gönüllüler takımına katılan katılan Survivor Duygu izleyicilerin merak konusu oldu ve Duygu hakkında Survivor Duygu kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların yanıtları merak edildi. Peki, Survivor Duygu'nun sakatlığı nedir? Duygu, Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Survivor Duygu Serap Yalman kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR DUYGU'NUN RAHATSIZLIĞI NEDİR?

Survivor Duygu Serap Yalman geldiği ikinci gün kadınlar dokunulmazlık oyununda düştü ve yerinden kalkamadı. Belinden ciddi bir sakatlık aldığı düşünülen Survivor Duygu Serap Yalman'ı hemen Doktor Metin Kuş tedavi etti. Sedye ile hastaneye götürülen Duygu'nun sakatlığı ve yarışmadaki akıbeti ilerleyen saatlerde belli olacak. Buradan takip edebilirsiniz.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor Duygu Serap Yalman, crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgileniyor. Aynı zamanda dansçı olan Survivor Duygu, sosyal medyada "duyguserapsalman" hesabından paylaşımlar yapıyor.

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