Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli?

Survivor'ın yarışmacılarından olan Uğurtan Dora hedeflediği finali göremeden adaya veda etti. En son oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail'in, konseyde Dora'nın ismini söylemesi ile Uğurtan Dora elenen kişi oldu. Doranın elenmesiyle hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Survivor'da en son oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail'in, konseyde Dora'nın ismini söylemesi ile Uğurtan Dora elenen kişi oldu. Uğurtan Dora hedeflediği finali göremeden adaya veda etti. Doranın elenmesiyle hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Dorakimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

SURVİVOR DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlamıştır.

Dora; basketbol, kürek, fitness, sutopu, jimnastik gibi farklı spor dallarıyla ilgileniyor. İlgilendiği spor dallarından biri olan basketbolda lisanslıdır.

Ayrıca Uğurtan Dora'nın geçmişinde tercümanlık tecrübesi de var. Tercümanlığı Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMIB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına yapmıştır.

Bütün bunların yanında oyunculuk ve reklam deneyimi de olan Dora'nın 2013-2018 yılları arasında özel bir firmada yöneticilik yaptığı da biliniyor.

UĞURTAN DORA KAÇ YAŞINDA,NERELİ?

Uğurtan Dora, 1984 doğumlu olup 37 yaşında ve İstanbulludur.