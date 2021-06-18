Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli?

Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Survivor'ın yarışmacılarından olan Uğurtan Dora hedeflediği finali göremeden adaya veda etti. En son oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail'in, konseyde Dora'nın ismini söylemesi ile Uğurtan Dora elenen kişi oldu. Doranın elenmesiyle hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Survivor'da en son oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail'in, konseyde Dora'nın ismini söylemesi ile Uğurtan Dora elenen kişi oldu. Uğurtan Dora hedeflediği finali göremeden adaya veda etti. Doranın elenmesiyle hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Dorakimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

SURVİVOR DORA KİMDİR?

Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlamıştır.

Dora; basketbol, kürek, fitness, sutopu, jimnastik gibi farklı spor dallarıyla ilgileniyor. İlgilendiği spor dallarından biri olan basketbolda lisanslıdır.

Ayrıca Uğurtan Dora'nın geçmişinde tercümanlık tecrübesi de var. Tercümanlığı Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMIB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına yapmıştır.

Bütün bunların yanında oyunculuk ve reklam deneyimi de olan Dora'nın 2013-2018 yılları arasında özel bir firmada yöneticilik yaptığı da biliniyor.

UĞURTAN DORA KAÇ YAŞINDA,NERELİ?

Uğurtan Dora, 1984 doğumlu olup 37 yaşında ve İstanbulludur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Ataizi Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Diego Aytaç Kara Burak Yılmaz Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 17:31:01. #1.15#

title