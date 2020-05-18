Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödülü kim kazandı?
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödülü kim kazandı?

17 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı? Peki, 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödülü kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 17 Mayıs Survivor raporu!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödülü kim kazandı?
18.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:51

Survivor 2020'de final her geçen gün yaklaşırken heyecan en üst seviyeye çıktı. Dün akşam Survivor'u izleyemeyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödülü kim kazandı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme adayları da belli oldu. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı Mert ve Aycan'ı aday olarak çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında ise Yasin aday oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödülü kim kazandı?

TAKIMLAR NE ZAMAN BİRLEŞECEK?

Survivor'daki yeni kurallardan bahseden Acun Ilıcalı, bir takımın 3 kişiye düşmesi halinde başlayacak olan yeni dönemi şu sözlerle anlattı: "Bu durumun olması halinde başka bir döneme başlayacaksınız. Eğer çeyrek final öncesinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse yeni bir dönem başlayacak, orada başka bir sürprizimiz olacak. Bunu da açıklayacağım. Ancak çeyrek final süresinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse bu defa çeyrek finalde yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele edecek."

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