Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? merak konusu oldu. TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 16 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

Yeni sezonda All Star kadrosu ile izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 bu sezonda kıyasıya mücadeleleri ile heyecan dolu anlara sahne oluyor. Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 16 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu bölümde Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 16 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İşte detaylar....

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Survivor 'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarıştı. Heyecan dolu anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım gönüllüler oldu ve sürgün adasında gidecek isim ünlüler arasından biri olacak.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Dünkü dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden ilk isim Birsen olmuştu.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Mert: 2

Sercan: 4

Atakan: 1

Aycan: 1

Nagihan: 1

Barış: 2

Sürgün adasına giden isim SERCAN oldu.