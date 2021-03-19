Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu
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Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu

19.03.2021 07:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:11

Eleme konseyinde SMS birincisi Ayşe'nin adını vermesiyle Survivor 2021'e veda eden Yunus Emre Karabacak, Survivor Panorama'ya yaptığı özel açıklamada takım arkadaşlarını topa tuttu. Ayşe'nin haksızlık yaptığını söyleyen Karabacak, Aleyna Çalışkan hakkında da zehir zemberek sözler söyledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'e son veda eden isim gönüllüler takımından Yunus Emre Karabacak oldu. Survivor'da gönüllüler takımında SMS birincisi olan Ayşe'nin eleme adayı yaptığı Yunus Emre yarışmadan elendiğini duyunca büyük bir şok yaşamıştı.

"SAFLIĞIMI BELİRLEMEK ALEYNA'YA KALMADI"

Elendikten sonra Survivor Panorama için özel bir röportaj veren Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşları hakkında sert açıklamalar yaptı. Kendisi için "Yunus Emre biraz saf, karşı taraf onu yönlendiriyor" diyen Aleyna Çalışkan'a cevap veren Karabacak, "Saflığımı belirlemek Aleyna'ya kalmamış. Kendini akıllı zannediyorsa ben ondan bin kat akıllıyım. Cin fikirlilik onda varsa bizde de var. Biz onlar gibi atıp tutmadık. Gelip yüzüme söyleseydi cevabını verirdim" dedi.

Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarını topa tuttu

"AYŞE, ALEYNA GİTMESİN DİYE BENİM ADIMI VERDİ"

Yunus Emre, ismini söyleyerek elenmesine neden olan Ayşe için de "Ayşe'nin bana haksızlık yaptığını düşünüyorum. Performans olarak benden daha düşük Dora vardı. Benim takımıma yaptıklarım belli. 2 tane dokunulmazlık asası aldım Acun ağabeyden. Takımımız eksilmesin diye hep söylüyordum. Elimden geleni yapıyordum. Takıma baktığım zaman 2 tane dokunulmazlık asası alan yok benden başka. Tabii haksızlık var. Dora'yı söyleyebilirdi. Benim oy potansiyelimin düşmüş olduğunu düşünmüş olabilir. Aleyna'nın gitmemesini istediği için benim ismimi söylemiş olabilir. Zaten bana söylemişti. 'Senin ismin daha ağır' basıyor diye bir yerde konuştuk. Strateji yapmış olabilir, stratejisi de tuttu" ifadelerini kullandı.

Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu

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Haber Yorumları (1)
SERHAT: İyiler kaybederin örneği
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