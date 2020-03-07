Survivor'dan elenen oyuncu Melis Tuğba Türk, tatil pozlarıyla Instagram'a damga vurdu

07.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:01

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alan Tuğba Melis Türk, hiçbir oyun alamadan yarışmaya veda etti. Performansıyla günlerce konuşulan oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz etmeye devam ediyor.

PERFORMANSIYLA HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Çıktığı hiçbir oyunu kazanamayan ve hep geride kalan Tuğba Melis Türk, performansıyla "Yarışma tarihinin en kötüsü" olarak nitelendirildi. Takımının dokunulmaz oyununu kaybetmesiyle potaya çıkan oyuncu, en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim oldu.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Tuğba Melis Türk, Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye gelmeden Dubai'ye tatil yapmaya gitti. Yarışmadan elendikten sonra gündeme elen oyuncu, tatilde çektirdiği bikinili ve elbiseli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya'da doğdu. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Türk, ailesi ile birlikte Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etti ve İstanbul'da yaşamaya başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dram ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Türk, Akademi Neo'da oyunculuk dersleri aldı. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci oldu.

İşte Tuğba Melis Türk'ün Instagram paylaşımları...