Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı

Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
02.05.2020 07:57 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:17

Survivor'dan elenen ve uçuş yasağından dolayı Türkiye'ye dönemeyen yarışmacıların 10-15 Mayıs tarihleri arasında ülkelerine dönmesi planlandı. Elendikten sonra karantinaya alınan 6 yarışmacı, bir süredir Acun Medya'nın ayarladığı otelde kalıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların ve sınırların kapatılmasıyla birlikte, çekimleri Dominik'te süren Survivor 2020'de elenen yarışmacılar da haftalardır Türkiye'ye dönemedi. Dün TV8'nin canlı yayınına bağlanan yarışmacılardan Meryem, ülkeye ne zaman döneceklerini açıkladı.

"UÇAĞIMIZ 10-15 MAYIS ARASI GÖRÜNÜYOR"

Survivor'dan elenen Gizem Birdan, Parviz Abdullayev, Ezgi Hocaoğlu, Burak Yurdugör, Ceyhun Uzun, Meryem Kasap, ülkeye dönemedikleri için bir süredir Acun Medya'nın ayarladığı otelde kalıyor. Sakatlığından dolayı Gönüllüler takımından elenen Meryem, dün Survivor Panorama'nın canlı yayınına bağlanarak şunları söyledi: "Bizim uçağımız 10-15 Mayıs arası olarak görünüyor. Ancak kesin değil. Biz burada çok eğleniyoruz. Dizimdeki sakatlık sürüyor. Bu nedenle tedavi olabilmek için Türkiye'ye dönmek istiyorum."

Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri bekleniyor

"BENCE ARDAHAN BİZİM UÇAĞA YETİŞİR"

Meryem öte yandan yarışma hakkında dikkat çeken bir çıkışta da bulundu. Bundan sonra elenecek kişinin Ardahan olduğunu iddia eden Meryem, "Bence Ardahan da bizim uçağa yetişir" dedi. Meryem'in bu açıklamayı ne amaçlı yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri bekleniyor

ACUN ILICALI, GÜVENLİ BÖLGE HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde TV8'deki programa bağlanarak, "Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı" demişti.

Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Magazin
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Magazin
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Magazin
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Magazin
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Magazin
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Hilal Altınbilek 'Estetik güzeli' haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var Magazin
Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi
Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem'...
Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı
Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti
İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları
İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim
Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Hadise Ebru Şallı Cem Yılmaz Ebru Gündeş
Spor Jose Sosa Arda Turan Selçuk İnan Şenol Güneş Ersun Yanal
Daha Fazla İzmir Bursa Kadın 1 Mayıs
Şu an buradasınız: Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 08:30:29. #1.15#
title