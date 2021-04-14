Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'da iletişim oyunu için parkurda yarışan Merve Aydın, burnunu parkurdaki engele vurdu. Kanlar içinde kalan ve burnunun kırıldığı tespit edilen Aydın, ambulansla apar topar hastaneye kaldırılırken arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021, dün akşam 69. yeni bölümüyle ekrana geldi. Aileleriyle iletişim kurmak isteyen yarışmacılar, zorlu parkurda mücadele etti. Ancak oyun sırasında herkesi korkutan bir sakatlık yaşandı. Ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın oyun sırasında parkurdaki engele burnunu feci şekilde çarptı.

BURNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Kanlar içinde kalan Merve Aydın'a ilk müdahaleyi doktor Metin Kuş yaptı. Burnunda kırık tespit edilen yarışmacı oyuna devam etmek istese de izin verilmedi. Acun Ilıcalı da Merve'nin yanına gelerek, "Geçmiş olsun. Daha kötüsünden saklasın Allah. Burun çok hassas. O kırığın çok düzgün bir şekilde toparlanması lazım" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gözyaşları içinde arkadaşlarının yanına giden Aydın'ın "Benim için kazanın" sözleri takım arkadaşlarını duygulandırdı. Burnunu ilk müdahale yapılan yarışmacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın o halini gören takım arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.