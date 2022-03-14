Survivor'da sakatlanan Sema'nın üzerine düşerek müdahale etmeye çalışan Bora'ya tepki yağıyor

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor, bu akşam 48. bölümüyle ekrana gelecek. Yarışmanın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına ise Sema'nın sakatlığı ve Bora'nın müdahale etmeye çalışması damga vuracak.

BORA, SAKATLANAN SEMA'NIN ÜSTÜNE DÜŞÜYOR

Sema Aydemir, oyun esnasında kafasına ve boynuna aldığı darbe sonucu parkurda yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan Sema Aydemir'e ilk müdahaleyi takım arkadaşı Bora Edin yapmak istedi. Çamurun içinde yatan Sema'ya yardım etmek isteyen Bora, ayağı kayınca arkadaşının üzerine düşüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sema'nın üzerine oturarak bir anda boynuna kaldıran Bora'ya sosyal medyada tepki yağdı. Bora'nın bilinçsizce sakatlanan Sema'ya müdahale etmeye çalıştığını gören sosyal medya kullanıcıları, "Bora yardım etmeye çalışırken kızı öldürecekti" yorumları yaptı.