Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Survivor'da sakatlık geçiren başarılı yarışmacı Elif'in diskalifiye olup olmayacağı merak konusu olurken, canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, Elif'le ilgili kararın ekip doktoru Metin Kuş'la yapılan görüşmenin ardından verileceğini söyledi.

Survivor Ünlüler Gönüllüler hız kesmeden devam ediyor. Son düzlüğe adım adım yaklaşılan Survivor'da nefesler tutuldu. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde başarılı yarışmacı Elif, havuzda yaşadığı zorluk nedeniyle sakatlandı. Elif'in yarışmaya devam edip edemeyeceği ise merak konusu oldu.

Çeyrek final mücadelesi verilen Survivor'ın son bölümünde nefesler tutuldu. Elif havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaştı.

Doktor Metin Kuş ve ekibi Elif'e hemen müdahale etti. Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"METİN HOCAMIZ KONUYU DEĞERLENDİRECEK"

Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusuyken konseyde konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, Elif'in tomografisinin Türkiye'ye yollandığını belirtip şu açıklamayı yaptı:

"Doktorumuz Metin Kuş Elif ile beraber ve onu takip ediyor. Metin hocamız Türkiye ile bu konuyu konuşup değerlendirecek. Yarın sabah ilk haberleri alacağız. Size de bu konuyu hemen ulaştıracağız."