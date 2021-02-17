Survivor'da kim elendi, Survivor'dan kim gitti? 16 Şubat 2021 Survivor yarışmasına kim veda etti? Survivor'da kim kazandı?
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Survivor'da kim elendi, Survivor'dan kim gitti? 16 Şubat 2021 Survivor yarışmasına kim veda etti? Survivor'da kim kazandı?

17.02.2021 02:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 02:34
Survivor'da kim elendi, Survivor'dan kim gitti? 16 Şubat 2021 Survivor yarışmasına kim veda etti? Survivor'da kim kazandı?

Dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de veda gecesi yaşandı. Survivor'da kim elendi Survivor'dan kim gitti? 16 Şubat 2021 Survivor yarışmasına kim veda etti? Survivor'da kim kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında dün akşam 3. eleme adayı çıkarıldı ve SMS oyları sonucunda Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, SURVİVOR'DAN KİM GİTTİ?

16 Şubat dün akşam Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında İletişim oyununun ardından Ünlüler takımında ada konseyinde hüzünlü dakikalar yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Doğan ve Çağrıdan sonra üçüncü eleme adayı Hayrettin oldu. Alınan SMS sonuçlarına göre adaya bir kişi veda etmesi gerekiyordu. Ünlüler takımında SMS sonucunda adaya veda eden isim, en az oyu alarak Hayrettin oldu.

16 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM KAZANDI?

Survivor'da ada konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı için zor anlar yaşandı. Survivor 2021'de SMS sonucunda birinci olan kişi Batuhan oldu. Batuhan ise eleme potasına Hayrettin'i ekledi.

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