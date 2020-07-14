Survivor'da kim elendi? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da adaya kim veda etti?
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Survivor'da kim elendi? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da adaya kim veda etti?

Survivor 2020'de final heyecanı yaşanıyor. Dün akşam yapılan SMS oylaması sonucu 3 yarışmacıdan biri daha adaya veda etti. Peki, Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? İşte 13 Temmuz Survivor'da kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da adaya kim veda etti?
14.07.2020 08:22 | Son Güncelleme: 14.07.2020 08:25

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020'de finale kalan iki isim belli oldu. Heyecan dolu bölüm sonrası izleyiciler Survivor'da kim elendi? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da adaya kim veda etti gibi konular merak edildi.

13 TEMMUZ SURViVOR'DA NELER OLDU?

Dominik'ten 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a gelen finalistler, ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katıldı. Cemal Can, aylardır görüşemediği ailesiyle bir araya geldi. Buluşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Can, duygusal anlar yaşadı. Cemal Can'ın babası ise oğlunun bacaklarındaki yara izlerini öptü.

Öte yandan Cemal Can, aylardır görüşemediği yakın dostu Danla Bilic'i seyircilerin arasında fark edince büyük mutluluk yaşadı. İkilinin uzaktan da olsa birbirlerini gördükleri anlardaki bakışları ve gülümsemeleri ise sosyal medyada çok konuşuldu. Finali seyirciler arasında izleyen Danla Bilic, cep telefonundan ise Cemal Can'a onlarca SMS attı. Bilic o anları da Instagram hesabından paylaştı.

Survivor'da kim elendi? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da adaya kim veda etti?

SURVİVOR'DA FİNALE KİM KALDI?

İlk finalist olduğunu öğrenen Barış Murat Yağcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Hem mutlu hem de hüzünlü olduğunu belirten Yağcı, "Geriye kalan iki arkadaşım da çok değerli insanlar. Bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İkinci finalist Cemal Can Canseven ise, "Yasin olmasaydı ben olmazdım" diyerek sözlerine başladı. Buraya kadar tırnaklarıyla geldiklerini ifade eden Cemal Can Canseven de gözyaşlarını tutamadı. Ve Yasin'in kendisinin şampiyonu olduğunu kaydetti.

Survivor'da kim elendi? Survivor'da finale kim kaldı? Survivor'da adaya kim veda etti?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

SMS oylamasında rakiplerinden daha az oy alan Yasin Obuz, yarışmaya veda etti. Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı ise finalde yarışmaya hak kazandı.

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