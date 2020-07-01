Survivor kim elendi 30 Haziran? Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020 yarışması hız kesmeden devam ederken 30 Haziran Salı günü eleme adayları arasından adaya veda eden ismin kim olduğu belirlendi. Üç dokunulmazlığı da elde eden Sercan; Berkan, Nisa ve Barış isimlerini potaya sokmuştu. Peki, kim gitti?

Survivor'da adadan kim gitti? Finale 2 hafta kala art arda üç dokunulmazlığı kazanan Sercan, gitme adayı olarak Berkan, Nisa ve Barış'ın adını vermişti. SMS oylamasına çıkan isimden adaya veda eden isim son dönemde yarışmalara damga vuran Nisa oldu. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Finale sayılı zaman kala Sercan bireysel dokunulmazlık oyunlarının ilkini kazanarak Berkan'ın adını vermişti, ikinci dokunulmazlığın sahibi olmasının ardından Nisa'nın adını söyledi ve son olarak üçüncü dokunulmazlığı da elde eden Sercan Barış'ın ismini vererek eleme potasını kendi belirlemiş oldu. 30 Haziran Salı günü yapılan eleme konseyinde üç isim arasından en az SMS'i alan Nisa adadan ayrılan yarışmacı oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

23 Haziran'da yapılan konseyde iki dokunulmazlığı alan Cemal Can, Sercan ile Evrim'in adını potaya sokumuştu. Üçüncü dokunulmazlığı almasıyla Sercan yine Nisa'nınadını verdi. Fakat SMS sonuçlarına göre adaya Evrim veda etmişti.