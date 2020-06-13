Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
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Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Survivor 2020'nin bugün yayınlanacak bölümünde Nisa ve Elif dokunulmazlık oyununda talihsiz kaza yaşıyor. Elif suda sakatlanıp hastaneye kaldırılırken Nisa metrelerce yukarıdan kum zemine düşüyor.

13.06.2020 08:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:40

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Ardahan'ın kaptan olduğu mavi takım ile Cemal Can'ın kaptanlığını üstlendiği kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Ancak büyük mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda Elif ve Nisa sakatlanıyor.

ELİF AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Survivor 2020 yeni bölümde Elif, dokunulmazlık oyunu sırasında havuzda boynunu çarparak sakatlık geçiriyor. Olaya anında Doktor Metin Kuş müdahale ediyor. Boyunluk takılarak sedyeye alınan Elif, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çeyrek finali garantileyen ilk yarışmacı olan Survivor Elif'in yaşadığı bu sakatlık nedeniyle yarışmaya veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

NİSA 3 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takımda yer alan Nisa, Sercan ile yarıştığı sırada parkurda yüksek bir yerde dengesini kaybetti ve 3 metreden yere düştü. Yere düşen ve kalkamayan Nisa'yı gören arkadaşları korku içinde yardım isterken, Nisa'nın yanına koştular. Nisa'ya müdahaleyi yine Survivor Doktoru Metin Kuş yaptı. Arkadaşının düşme anını gören Cemal Can ise gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
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