Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
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Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü

Survivor finalisti Cemal Can Canseven, dün aylar sonra ailesi ve yakın dostu Danla Bilic'le buluştu. Duygusal anların yaşandığı kavuşma görüntülerine Cemal Can'ın dizindeki yaraları öpen babası damga vurdu.

14.07.2020 07:40 | Son Güncelleme: 14.07.2020 07:56

Survivor 2020 finalinin ilk günü İstanbul'da Galataport'ta yapıldı. Canlı yayında ekrana gelen Survivor finaline sadece eski yarışmacılar ile finale yükselen Cemal Can, Yasin ve Barış'ın aileleri alındı. Aylar sonra aileleriyle görüşen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

OĞLUNUN YARA İZLERİNİ ÖPTÜ

Dominik'ten 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a gelen finalistler, ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katıldı. Cemal Can, aylardır görüşemediği ailesiyle bir araya geldi. Buluşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Can, duygusal anlar yaşadı. Cemal Can'ın babası ise oğlunun bacaklarındaki yara izlerini öptü.

Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizileri yaraları öptü

Baba ve oğlun bu anları ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İkilinin videosunu paylaşan kullanıcılar, "Böyle babalar var mıymış?" yorumunu yaptı.

İşte Cemal Can'ın babası için yapılan bazı yorumlar...

Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizileri yaraları öptü

DANLA, CEMAL CAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Dominik'ten 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a gelen finalistler, ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katıldı. Cemal Can, aylardır görüşemediği yakın dostu Danla Bilic'i seyircilerin arasında fark edince büyük mutluluk yaşadı. İkilinin uzaktan da olsa birbirlerini gördükleri anlardaki bakışları ve gülümsemeleri ise sosyal medyada çok konuşuldu. Finali seyirciler arasında izleyen Danla Bilic, cep telefonundan ise Cemal Can'a onlarca SMS attı. Bilic o anları da Instagram hesabından paylaştı.

Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizileri yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizileri yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
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