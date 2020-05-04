Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Surivor 2020'nin 65. bölüm konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının yaptıkları tabloların nasıl alınacağını açıkladı. Açık artırmanın başlangıç teklifinin 25 bin lira olduğunu belirten Ilıcalı, elde edilen gelirin Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacağını söyledi.

Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının yarıştığı Görev Oyunu'nda bu hafta resim yarışması vardı. Yapılan oylama sonucu gönüllüler takımının tablosu daha çok oy aldı ve ödülü kazanan takım gönüllüler oldu.

Geçtiğimiz hafta konseyde söz alan Cemal Can, bu tabloları açık artırma ile satmak istediklerini ve tüm geliri Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini söylemişti. Bunu duygulandıran teklifi kabul eden Acun Ilıcalı, bu geceki konseyde tabloları sergiledi ve Instagram hesabından şu notu paylaştı:

İSİMLERİ AÇIKLANACAK

Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımlarının bu hafta yaptıkları resimleri Pazartesi sabahı saat 10:00'dan itibaren 0212 987 30 71 no'lu telefondan açık artırma usulü teklif vererek satın almak için arayabilirsiniz. Açık artırma başlangıç teklifi her resim başı için 25 bin liradır. Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacaktır. Resimleri satın alan kişilerin isimleri ada konseyi yayınında Acun Ilıcalı tarafından yarışmacılara söylenecektir.