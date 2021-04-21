Survivor'da acil durum konseyi toplandı! Bir yarışmacı adadan diskalifiye edildi

Survivor'ın Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümünde acil durum konseyi toplanırken Acun Ilıcalı, bir yarışmacının adaya veda etmek zorunda kaldığını açıkladı. Fragmanın üzerine izleyenler, veda eden yarışmacının burnu kırılan Merve Aydın olduğunu iddia etti.