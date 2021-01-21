Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan boyu nedir ve nereli?
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Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan boyu nedir ve nereli?

21.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:27
Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan boyu nedir ve nereli?

Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? Soruları merak ediliyor. Survivor 2021 tüm hızıyla başladı. Çağrı Atakan Survivor 2021 ünlüler takımının dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan boyu nedir ve nereli?

Çağrı Atakan, Survivor 2021 ünlüler takımında. Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alan Çağrı Atakan, internette hemen araştırılmaya başlandı. İşte Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan'a dair bilgiler…

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı.2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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