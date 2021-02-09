Survivor Çağrı Atakan'ın gözyaşları... 'Burası benim son şansım'
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Survivor Çağrı Atakan'ın gözyaşları... 'Burası benim son şansım'

09.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:41
Survivor Çağrı Atakan'ın gözyaşları... 'Burası benim son şansım'

Survivor 2021'de asabi çıkışlarıyla dikkat çeken Çağrı Atakan ödül oyunu öncesi geçirdiği zor günleri gözyaşlarıyla anlattı.

Survivor 2021'de asabi çıkışlarıyla dikkat çeken Çağrı Atakan ödül oyunu öncesi geçirdiği zor günleri gözyaşlarıyla anlattı.

Babasını erken yaşta kaybettiğini ifade eden Çağrı, 'Survivor'ın benim için bir şans olduğunu, hatta son şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım zaten. Ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Annem, babam çok iyi insanlardı. Babam rahmetli oldu annem yaşıyor. Babamı hastalıktan kaybettik. Benim gördüğüm en namuslu insanlardan biriydi. Hepimiz ailelerimiz gibi olmak isteriz hayat şartlarından dolayı mümkün olmaz. Ben de babam gibi olmak isterdim ama o kadar olamadım.

Babamı erken kaybettikten sonra çocukluğun verdiği rahatlık, hem de arkadaş çevresi... Hiçbir şey umrunda olmuyor o zaman. Annem de beni mutlu edebilmek adına her şeyini verdi okutmak için. Biz o yolu seçmedik, okuyamadık. Bir dönem sonra hazıra da dağ dayanmıyor. Para bitti, etrafımızdaki insanlar bitti.

Varmış gibi görünen akrabalar da oldu ama anneme yardım ederken ezdiler. Bunun sorumlusu benim aslında. Annem kanser oldu onu da ben ettiğimi düşünüyorum kanser. Sonrasında annem benim oyuncu olmamı isterdi hep. Allah razı olsun benim burada olmamım sebebi bir dostum vardı. Onun yanına gittim şu an ihtiyacımız olduğunu söyledim. Sonra beni Çukur adlı diziye soktu.

Allah yüzümüze baktı bizim orada. Bir laf söyledim, 'ekmeğimin peşindeyim' onun üzerine sevildi, devam ettik. Oyunculuk herkesin çok para kazandığı bir şey değil. Survivor benim için son şans annemi gururlandırmak istiyorum.

Kaynak: Hürriyet

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