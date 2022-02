Survivor Birsen kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2022 Birsen Bekgöz kimdir?

2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Birsen Karadere, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Birsen Bekgöz başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Birsen Bekgöz, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Birsen kimdir? Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Birsen Bekgöz Instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR BİRSEN KİMDİR?

Birsen Bekgöz, 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularındandır.

Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularındandır. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi oldu. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etti.

Bekgöz, 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı.

Aynı zamanda İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

BİRSEN BEKGÖZ İNSTAGRAM ADI NEDİR?

Birsen Bekgöz'ün instagram hesap adı @birsenbekgoz'dür. İnstagram'da 330 bin takipçisi bulunmaktadır.

