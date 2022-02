Survivor Berna kimdir? Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler Instagram hesabı nedir?

2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Berna Keklikler, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Berna Keklikler başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Berna Keklikler, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Berna kimdir? Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Berna Keklikler Instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR BERNA KİMDİR?

Berna Keklikler, 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Survivor All Star yarışmacılarından olan Berna Keklikler Almanya doğumlu, 3 senedir de İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştı.

Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Keklikler, oyunculuk ve modellik de yapıyor.

Survivor'a katılma sebebini maceracı ve savaşçı ruhu olduğunu ifade eden Berna Keklikler, doğaya çok düşkün olduğunu ve ada şartlarına kolayca uyum sağlayacağını söylemişti.

Survivor 2017'de Gönüllüler takımının en dikkat çeken yarışmacılarından olan Bernan Kekliker 25 Şubat 1989 doğumlu.

Almanya'da büyüyen Berna Keklikler modellik yapıyor. Almanya'da düzenlenen Miss Turkuaz Germany güzellik yarışmasını kazanan Survivor Berna Keklikler,1,76 boyundaki Berna Keklikler 61 kilo.

Balık burcu olan Berna Keklikler, Göz6 yarışmasında gergin yapısı ve diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmişti.

BERNA KEKLİKLER İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Berna Keklikler'in instagram hesap adı @bernakeklikler'dir. İnstagram'da 366 bin takipçisi bulunmaktadır.

Haberler.com - Gündem