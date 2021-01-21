Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya boyu nedir ve nereli?
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Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya boyu nedir ve nereli?

21.01.2021 19:52 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:57
Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya boyu nedir ve nereli?

Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? Soruları merak ediliyor. Survivor 2021 tüm hızıyla başladı. Batuhan Karacakaya Survivor 2021 ünlüler takımının dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya boyu nedir ve nereli?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Survivor yarışmasında ünlüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya araştırılıyor. 2021 Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya boyu nedir ve nereli?

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

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