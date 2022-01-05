Survivor başlamadan polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, bu sene All Star bölümüyle 15 Ocak akşamı izleyiciyle buluşacak. Sevilen yarışmacıların yeniden mücadele edeceği Survivor'da 2017 yılında şampiyon olan Ogeday Girişken ile 2020 yılında yarışan Yasin Obuz arasında gerilim çıktı.

OGEDAY: YASİN, İTİCİ VE YAPMACIK

Survivor'ın eski şampiyonlarından Ogeday 2 yıl önce verdiği bir röportajda Yasin Obuz'u itici bulduğunu söylemişti. O dönemki yarışmacılardan bahseden Ogeday, "Fakat adaya yakışmayan bir yarışmacı var; Yasin Obuz. İtici ve yapmacık geliyor bana. Adaya adım attığı ilk günden başladı negatifliği. Hep bir saldırı halinde. Sanki kendini saldırmaya şartlayarak gitmiş adaya" demişti.

TAKIM ARKADAŞINA MEYDAN OKUDU

Yarışmaya günler kala Ogeday'ın röportajını yeniden gündeme getiren Yasin Obuz, tartışmanın fitilini ateşledi. Instagram hesabından Ogeday'ın röportajını paylaşan Yasin, "Selamün aleyküm baba" notunu yazarak adeta takım arkadaşına meydan okudu.

SURVIVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2022 All Star'da ünlüler takımında Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Sercan Yıldırım mücadele edecek.

Gönüllüler takımında ise Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu ve Yasin Obuz yer alıyor.

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