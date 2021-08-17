Survivor Başak Özer'in son hali şaşırttı!

Bir dönem katıldığı 'Survivor' ve 'Var mısın Yok musun' gibi yarışmalarla şöhrete kavuşan Başak Özer, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Başak Özer'in büyük değişimi...

Snob Magazin'in haberine göre; 'Survivor' ve 'Var mısın Yok musun' yarışmalarıyla şöhrete kavuştuktan sonra oyuncu Burak Özçivit ile yaşadığı birliktelikle bir dönem magazin sayfalarını süsleyen Survivor Başak Özer, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Levent İyigel ile evlendikten sonra Ali adını verdiği oğlunu kucağına alan Başak Özer, bir süredir sosyal medya üzerinden bebek ve çocuk ürünleri satıyor.

Başak Özer'in son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte Survivor Başak'ın yıllar içerisindeki değişimi...

Kaynak: Snob Magazin