Yarışmaya veda eden isim Ayşıl oldu. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Ayşıl kimdir, elendi mi? Ayşıl yarışmadan elendi mi? Ayşın ne zaman Survivor'a katılmıştı? Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 26 OCAK KİM ELENDİ? ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Ada Konseyi başladı. Birazdan SMS sıralamasına göre adaya veda edecek olan isim açıklanacak. Eleme adayları ise; Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan'dır.

1. eleme adayı : Mert

2. eleme adayı : Berna

3. eleme adayı : Ayşıl

4. eleme adayı : Sercan

SURVİVOR AYŞIL ELENDİ Mİ?

Yarışmaya veda eden isim Ayşıl oldu.

SURVİVOR AYŞIL KİMDİR?

Survivor All Star yedeklerden katılan Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ayşıl Özaslan, Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Ayşıl Özaslan 20 senedir farklı spor dalları ile ilgilenmiştir. Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 4 dil bilmektedir.

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