Survivor Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında? 2022 Aycan Yanaç Instagram hesabı nedir?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Kasım 1998

Yaşı: 23 yıl yaşında

Doğum yeri:Nürnberg, Almanya

Aycan Yanaç ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcudur.

2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil etmektedir. Survivor 2020'de boy göstermiştir.

KARİYERİ

Yanaç, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Temmuz 2015'te SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer olmuştur. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol atmıştır. 2016 yılında Nürnberg'e geri dönmüştür.28 Ağustos 2020 tarihinde ALG Spor takımı ile sözleşme imzalamıştır.

Milli takım kariyeri

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır.

7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçı için ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir.

