Survivor Aşkım kaç yaşında? Survivor Aşkım kimdir? Aşkım Burçe Tunay kimdir?

Survivor Aşkım kaç yaşında? sorusu Survivor izleyicileri tarafından bu sezon yedek yarışmacı olarak kadroya dahil olan Aşkım hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yeni yedek yarışmacılarından birisi de Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki, Survivor Aşkım kaç yaşında? Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

SURVİVOR AŞKIM KAÇ YAŞINDA?

Survivor Aşkım Burçe Tunay 2000 doğumludur ve 22 yaşındadır.

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

2000 doğumlu olan Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İlkokul eğitimini Kayseri Besime Özderici İlkokulu'nda almıştır. Ortaokul'dayken tekrar İstanbul'a taşındı ve İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda eğitimini tamamladı. Lise eğitimine Maltepe Anadolu Lisesi'nde başladı fakat Kadıköy Final Temel Lisesi'nden mezun oldu. Şu an Işık Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde aktif sporculuk yapmaktadır.

Aşkım Burçe Tunay, Survivor 2022 All Star'a yedeklerden katılan yeni yarışmacı oldu.

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