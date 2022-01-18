Survivor All Star'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin, Berkan ve Anıl birbirine giriyor

Survivor All Star'ın bugün ekrana gelecek olan 4. bölümünde ortalık karışıyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Gizem'in 7 oyla sürgün kampına gönderilmesine sinirlenen Yasin, Anıl ve Berkan ile tartışıyor.

Survivor 2022 All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan 4. bölümünden fragman yayınlandı. Nefes kesen anların yaşandığı yarışmada gönüllüler takımı erkekleri arasında tansiyon yükseliyor.

GİZEM 7 OYLA SÜRGÜN KAMPINA GÖNDERİLDİ

Survivor'da ilk haftada eleme adaylarının sürgün kampına gönderilmesi takımları da karıştırdı. Survivor All Star'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada 7 kişi sürgün kampına gidecek ve eleme adayı olacak yarışmacı için Gizem Kerimoğlu'nun adını yazdı.

"ORTALIK KARIŞACAKSA KARIŞSIN"

Survivor'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde ise Yasin Obuz, Gizem'in adının yazılmasına tepki gösteriyor. Gizem'in adının yazılmasına kızan Yasin "Ben tez falan bilmem. 7 kişi bir kızı yazmış ben onu bilirim. Ortalık karışacaksa da karışsın bu saatten sonra" diyor.

YARIŞMACILAR BİRBİRİNE GİRİYOR

Yasin'in konseyde söylediği sözlere sinirlenen Berkan ise "Yasin yaptın yine şovunu" diyerek tepki gösteriyor. Yasin'in "Burada uzanmışım halen üstüme gelmeye çalışıyorsunuz. Kurnaza bak" sözleri üzerine ise Anıl ve Berkan'ın sinirleri geriliyor. Birbirinin üzerine yürüyen Yasin, Anıl ve Berkan'ı ise diğer takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışıyor.

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