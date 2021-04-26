Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı
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Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor Panorama programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 hakkında bilgi verdi. Son 3 yılın yarışmacılarına teklif götüreceklerini söyleyen Ilıcalı, o isimleri de tek tek sıraladı.

Survivor 2021 yarışmasının finaline kısa zaman kala All Star için çalışmalara başlandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Survivor Panoroma programına konuk olarak All Star hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

8 YARIŞMACININ İSMİNİ VERDİ

All Star'da olmasını istediği isimleri sıralayan Acun Ilıcalı, "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı

MERT ÖCAL ALL STAR'DA OLACAK MI?

Acun Ilıcalı, renkli kişiliği ve her şeye itiraz etmesiyle Survivor 2020'e damga vuran oyuncu Mert Öcal'ın All Star'da olup olmayacağıyla ilgili seyircilere sorması gerektiğini söyledi.

Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
CORCİ: son 3 yıllık all star mı olur acun..buna daha çok rating star demek daha makbul. sen de haklısın, eskisi kadar izlenmeyen bir programı kurtarma çabaları.
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KUMKUM : Bu insan,İnsana ve insanlığa zerre fayda sağlamayan bu işler ile ülkenin en zenginleri arasında yer alabiliyorsa ülkenin eğitim sistemini gözden geçirme vakti çoktan gelmiştir.
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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