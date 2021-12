Survivor All Star fragmanı izle! Survivor All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star Ünlüler takımı kim? Survivor All Star Gönüllüler takımı kim?

Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında kimlerin yer aldığı merakla bekleniyordu. tv8'in sahibi ve ayrıca yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Survivor 2022 All Star Ünlüler takımının ilk fragmanını yayınladı. Yarışma severler, Survivor All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star Ünlüler takımı kim? Survivor All Star Gönüllüler takımı kim? araştırıyor. Detaylar haberimizde.

SURVİVOR ALL STAR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin ilgiyle izlediği yarışma programı Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışması 15 Ocak tarihinden itibaren tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında kimlerin yer aldığı merakla bekleniyordu. tv8'in sahibi ve ayrıca yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Survivor 2022 All Star Ünlüler takımının ilk fragmanını yayınladı.

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı, Sema, Merve, Nagihan Karadere, Aycan, Elif, Sercan, Mert, Adem, Atakan gibi isimler Ünlüler takımında yarışacak.

SURVIVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVIVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet