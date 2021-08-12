Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Survivor'un başarılı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın bitmesinin ardından sosyal medya hesabından verdiği iddialı pozlarla gündeme geldi. Kalaycıoğlu, bikinili pozlarının ardından bu kez de mini şortlu pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Survivor'un öne çıkan isimleri arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de yarışmayla ilgili sık sık görüş bildirmesi, yapımcı Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Survivor'un bitmesinin ardından normal yaşamına dönen ve sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Kalaycıoğlu, paylaşımına bir yenisini daha ekledi.

HAVUZ POZLARI BEĞENİLMİŞTİ

Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir tatilde. Bu nedenle de tatil yaptığı anlardan fotoğraflar paylaşıyor. Daha önce havuzda verdiği pozlar çok beğenilen Kalaycıoğlu, yeni pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Bikinili pozlarıyla uzun süre gündem olan Kalaycıoğlu, bu kez süper mini şortu ve derin sırt dekoltesi ile objektif karşısına geçti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun paylaşımları hayranlarını mest etti.

İşte Kalaycıoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf:

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez mini şortuyla poz verdi
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi - Haberler Magazin
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