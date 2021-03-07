Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli, boyu, mesleği nedir?

Yedek yarışmacılardan adaya gelen Çalışkan, gönüllüler takımına katıldı. Survivor Aleyna Çalışkan'ın hayatı ise izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında performans sergileyen isim sporcu yapısı ile de dikkat çekiyor. Peki, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli?

Aleyna Çalışkan, Survivor 2021 yarışmasında öne çıkıyor. Yedek yarışmacılardan adaya gelen Çalışkan, gönüllüler takımına katıldı. Survivor Aleyna Çalışkan'ın hayatı ise izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında performans sergileyen isim sporcu yapısı ile de dikkat çekiyor. Peki, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli, boyu, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Aleyna Çalışkan, Survivor 2021 yarışmasında öne çıkıyor. Yedek yarışmacılardan adaya gelen Çalışkan, gönüllüler takımına katıldı. Survivor Aleyna Çalışkan'ın hayatı ise izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Survivor 2021 yarışmasında gönüllüler takımında performans sergileyen isim sporcu yapısı ile de dikkat çekiyor.

Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.