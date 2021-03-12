Survivor acil durum konseyi kim elendi?

Tv8 kanalını reyting rekorları kıran yarışması Survivor 11 Mart 2021 günü macerasına hız kesmeden devam ediyor. Peki, Survivor acil durum konseyi kim elendi? Survivor acil durum konseyi neden toplandı? Survivor acil durum konsey toplantısı? Survivor acil durum konseyi izle!

Bugün Survivor'da Acun Ilıcalı, Survivor Acil Durum Konseyi'nin toplandığını duyurdu. Bunun üzerine yarışmacılar ve izleyiciler kimin diskalifiye edileceğini merak etmeye başladı.Survivor Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele hız kesmeden devam ederken, Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıldığını ve konseyde bir karar verildiğini duyurdu. Peki, Survivor acil durum konseyi kim elendi? Survivor acil durum konseyi neden toplandı? Survivor acil durum konsey toplantısı? Survivor acil durum konseyi izle!

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ KİM ELENDİ?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ada konseyinde gerilim dolu ilginç anlar yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleşen Survivor acil durum konseyinde mide rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle Ünlüler takımında olan Barış Özbek yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Hüzünlü dakikalar yaşanan acil durum konseyinde diğer bir taraftan Murat Ceylan'a hakaret etmesi nedeniyle 5 oyun ödül cezası alan Çağrı Atakan, yarışmaya devam edeceğini bildirdi.

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ İZLE!

Survivor acil durum konseyinde yaşananları izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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