Survivor acil durum konseyi kim elendi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Survivor acil durum konseyi kim elendi?

12.03.2021 03:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 03:43
Survivor acil durum konseyi kim elendi?

Tv8 kanalını reyting rekorları kıran yarışması Survivor 11 Mart 2021 günü macerasına hız kesmeden devam ediyor. Peki, Survivor acil durum konseyi kim elendi? Survivor acil durum konseyi neden toplandı? Survivor acil durum konsey toplantısı? Survivor acil durum konseyi izle!

Bugün Survivor'da Acun Ilıcalı, Survivor Acil Durum Konseyi'nin toplandığını duyurdu. Bunun üzerine yarışmacılar ve izleyiciler kimin diskalifiye edileceğini merak etmeye başladı.Survivor Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele hız kesmeden devam ederken, Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıldığını ve konseyde bir karar verildiğini duyurdu. Peki, Survivor acil durum konseyi kim elendi? Survivor acil durum konseyi neden toplandı? Survivor acil durum konsey toplantısı? Survivor acil durum konseyi izle!

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ KİM ELENDİ?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ada konseyinde gerilim dolu ilginç anlar yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleşen Survivor acil durum konseyinde mide rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle Ünlüler takımında olan Barış Özbek yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Hüzünlü dakikalar yaşanan acil durum konseyinde diğer bir taraftan Murat Ceylan'a hakaret etmesi nedeniyle 5 oyun ödül cezası alan Çağrı Atakan, yarışmaya devam edeceğini bildirdi.

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİ İZLE!

Survivor acil durum konseyinde yaşananları izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Nükhet Duru Hakan Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor acil durum konseyi kim elendi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 03:44:09. #1.16#
title