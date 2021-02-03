Survivor'a veda eden Duygu Serap Salman'ı bakın kime benzettiler
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Survivor'a veda eden Duygu Serap Salman'ı bakın kime benzettiler

03.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:49
Survivor'a veda eden Duygu Serap Salman'ı bakın kime benzettiler

Survivor 2021'e yedek yarışmacılardan dahil olacak isimler arasında yer alan Duygu Serap Salman, dün eleme gecesinde Survivor'a veda eden isim oldu. Salman'ı bakın kime benzettiler. İşte şaşırtan benzerlik...

Survivor'da bu haftanın eleme adayları olan Duygu, Ayşe ve Reşat arasında SMS mücadelesi yaşandı. Oylama sonuçlarına göre Survivor'a ve adaya veda eden isim Duygu oldu.

Survivor 2021 macerası erken biten Duygu, duygularına hakim olmakta zorlandı. Acun Ilıcalı da yarışmacının elenmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi. Ilıcalı, Duygu Serap Salman'ın geçen sene trafik kazası sebebiyle survivor 2020 elemelerine gelemediğini açıklamıştı.

'DUYGUSAL BİR AN'

Kendisini anlatan Duygu, "Benim için duygusal bir an. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi. 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum, duygusalım. Burayı parçalamaya geldim. Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim. Birikmişliğim çok fazla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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